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Очередной минимум: обменники снизили курс доллара

Новина українською →
Украина, Среда 07 июня 2023 11:54
Очередной минимум: обменники снизили курс доллара Фото: курс доллара упал 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Падение курса доллара в обменных пунктах Украины продолжается. Единая европейская валюта также дешевеет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 7 июня средний курс доллара по Украине упал на 5 копеек до 37,30 гривен в продаже. Курс евро упал на 5 копеек до 40,35 гривен. В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 36,80 гривен, евро по 39,65 гривен.

Официальный фиксированный курс доллара НБУ держится с июля прошлого года и составляет 36,5686 гривен за доллар. В то же время официальный курс евро на 7 июня составляет 39,0516 гривен за евро (-0,0421 гривен).

Очередной минимум: обменники снизили курс доллара

Альтернатива доллару

Как сообщало РБК-Украина, НБУ ввел специальные инструменты: депозит с безналичной покупкой иностранной валюты (по курсу близкому к официальному) и депозит с защитой от изменения официального курса. В то же время весной 2023 года интерес украинцев к покупке валюты существенно снизился.

Меры НБУ привели к тому, что большинство банков предлагают ставки по вкладам в гривне от 3-х месяцев на уровне 15-20% годовых. Инфляция ожидается на более низком уровне. Таким образом, банковские депозиты стали альтернативой покупке валюты для сохранения сбережений.

Напомним, по данным НБУ средний курс продажи наличного доллара в Украине упал за май на 0,5% до 37,59 гривен. Курс снизился до минимума с июня 2022 года. По сравнению с декабрем 2022 года курс упал на 6,5%.

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