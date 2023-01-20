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Очередной крах на рынке криптовалют: обанкротилась компания Genesis

Фото: криптовалютная компания Genesis обанкротилась (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Кредитное подразделение криптовалютной компании Genesis подало заявление о банкротстве в США. Более 100 тысяч ее клиентов могут потерять от 1 до 10 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Genesis Global Capital, один из крупнейших крипто-кредиторов, заморозил выплаты клиентам 16 ноября после того, как FTX ошеломила финансовый мир своим банкротством, вызвав опасения, что другие компании также могут рухнуть.

Кредитное подразделение Genesis заявило, что его активы и пассивы находятся в диапазоне от 1 до 10 миллиардов долларов, и, по оценкам, у него было более 100 тысяч кредиторов.

Genesis Global Holdco, материнская группа Genesis Global Capital, также подала заявление о защите от банкротства. В заявлении говорится, что она рассмотрит возможную продажу или сделку по уравнению капитала, чтобы расплатиться с кредиторами, и что у нее есть 150 млн долларов наличными для поддержки реструктуризации.

Деривативы и спотовая торговля Genesis, брокерско-дилерские и депозитарные предприятия не входят в процессе банкротства и продолжат свои торговые операции с клиентами.

Заявление Genesis о банкротстве является последним в каскаде крипто-сбоев и резких сокращений рабочих мест, вызванных падением цен в прошлом году.

В прошлом году Genesis предоставила криптовалютные кредиты на сумму 130,6 млрд долларов и продала активы на 116,5 млрд долларов.

Двумя крупнейшими заемщиками компании были Three Arrows Capital, сингапурский криптовалютный хедж-фонд, и Alameda Research, торговая компания, тесно связанная с FTX, сообщил источник Reuters. Оба находятся в процедуре банкротства.

Криптовалютные кредиторы, которые де-факто выступали в качестве банков, процветали во время пандемии. Но, в отличие от традиционных банков, от них не требуется наличия запасов капитала. Ранее в этом году нехватка обеспечения вынудила некоторых кредиторов и их клиентов понести большие убытки.

Напомним, в конце 2022 года произошел крах криптовалютной биржи FTX, а ее основатель Сэм Бэнкман-Фрид потерял состояние в 16 млрд долларов и деньги клиентов.

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