RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Очередное доказательство преступлений. МИД отреагировал на "паспортизацию" украинских детей в РФ

Фото: Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Указ российского диктатора Владимира Путина о присвоении украинским детям гражданства России, является очередным доказательством преступлений страны террориста против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.

Указ Путина

4 января диктатор подписал указ "Об определении отдельных категорий иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право обратиться с заявлением о принятии в гражданство Российской Федерации". 

Согласно указу, дети-сироты и дети, которые остались без родительской опеки и являются гражданами Украины, могут получить гражданство России по личному решению диктатора, без учета всех законодательных требований. 

Например, заявление о получении гражданства могут подать руководители российских организаций, в которых принудительно находятся украинские дети.

Реакция МИД

Решение Путина направлено на решение демографических потребностей страны-террористов для продолжения войны против Украины. В частности это грубо нарушает законодательство нашей страны, нормы международного права и права детей, которые были принудительно перемещены на территорию России. 

Действия России нарушают нормы международного гуманитарного права, а также являются ничтожными. Введение соответствующей нормы имеет целью лишение похищенных детей возможности вернуться на Родину.

"Настоящая ценность этого указа заключается лишь в том, что он будет служить очередным доказательством преступлений РФ против Украины, насильственной ассимиляции украинских детей и попытки лишения их собственной Родины", - добавляет МИД. 

Министерство также призвало Международный уголовный суд принять во внимание действия диктатора по переводу детей из одной национальной группы в другую, в том же числе путем принудительного предоставления им гражданства, что является признаком геноцида. 

В частности МИД настаивает на том, чтобы международное сообщество как можно скорее реализовало выданный МУС ордер на арест Путина.

Ордер на арест Путина

С начала полномасштабного вторжения Россия на постоянной основе депортирует украинских детей в аннексированный Крым, Беларусь или отдаленные районы России.

Депортация стала поводом к тому, чтобы Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест диктатора Владимира Путина и уполномоченную по правам ребенка в РФ Марию Львову-Белову из-за незаконной депортации украинских детей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВойна в Украине