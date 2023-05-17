Очередные обстрелы украинских территорий доказывают, что нужно больше давления на Россию, - Зеленский

Очередной обстрел Россией по территории Украины свидетельствует о том, что миру необходимо приложить больше сил для борьбы с государством-террористом.

"Очередные обстрелы Сумской, Черниговской, Днепропетровской, Запорожской областей, Донбасса - все это снова и снова доказывает, что нужно еще больше консолидации мира для давления на Россию, еще больше силы для наших воинов, чтобы уничтожать каждую позицию террористов, еще больше поддержки для наших людей, чтобы спасать жизнь и возвращать безопасность для наших городов и сел", - сказал Зеленский.

Он рассказал, что было проведено несколько подготовительных совещаний по поводу новых шагов по укреплению нашей обороны и наших международных позиций.

Кроме этого, Совет Европы принял важное решение о поддержке украинской формулы мира.

"И это важно, что Европа настолько консолидирована ради честного мирного плана. Спасибо за это всем лидерам нашей Европы и каждому государству - участнику Совета Европы. На основе именно такой консолидации мы будем и дальше ограничивать возможности государства-террориста продолжать эту его агрессию и будем в дальнейшем увеличивать наши возможности возвращать справедливость, увольнять нашу землю, спасать наших людей", - отметил президент.