Очередная тактика Кремля. Сибига раскритиковал новое "перемирие" России

Российские "перемирия"

В последнее время со стороны Кремля стали звучать более активные заявления о якобы готовности Российской Федерации к непосредственным переговорам с Украиной. В частности, озвучивалось, что Москва якобы готова к диалогу с украинской стороной "без предварительных условий".

Параллельно с этим в течение последних месяцев Россия неоднократно выступала с инициативами так называемых "перемирий" на линии фронта, однако ни разу не придерживалась собственных заявлений. 28 апреля диктатор Владимир Путин объявил о временном "перемирии" с 8 по 11 мая, аргументируя это "гуманитарными причинами". В Центре противодействия дезинформации (ЦПД) отметили, что настоящими мотивами таких действий являются опасения Кремля за проведение парада и недоверие к собственной противовоздушной обороне (ПВО).

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