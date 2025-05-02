Очередная тактика Кремля. Сибига раскритиковал новое "перемирие" России

Российские предложения о "перемирии" являются новой гибридной тактикой Кремля. Запад должен продолжать давить на Российскую Федерацию (РФ).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства иностранных дел (МИД) Андрея Сибигу во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.
"Сейчас мы являемся свидетелями новой гибридной тактики манипуляций Кремля, когда нам подсовывают "пасхальное" или "парадное" перемирие", - заявил Сибига.
По словам министра, Запад все больше осознает, что российские предложения о "перемирии" являются обычной манипуляцией и издевательством над мирными усилиями Соединенных Штатов Америки (США) и других партнеров.
"Надо усиливать давление на Москву ради принуждения ее к миру. Военное сдерживание и экономическое давление способны это сделать и сделать невозможным расширение агрессии", - подчеркнул Сибига.
В последнее время со стороны Кремля стали звучать более активные заявления о якобы готовности Российской Федерации к непосредственным переговорам с Украиной. В частности, озвучивалось, что Москва якобы готова к диалогу с украинской стороной "без предварительных условий".
Параллельно с этим в течение последних месяцев Россия неоднократно выступала с инициативами так называемых "перемирий" на линии фронта, однако ни разу не придерживалась собственных заявлений. 28 апреля диктатор Владимир Путин объявил о временном "перемирии" с 8 по 11 мая, аргументируя это "гуманитарными причинами". В Центре противодействия дезинформации (ЦПД) отметили, что настоящими мотивами таких действий являются опасения Кремля за проведение парада и недоверие к собственной противовоздушной обороне (ПВО).
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