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Очереди и бюрократия. Демограф рассказала, как жизнь в Европе изменила украинцев

Фото: украинцы, уехавшие за границу, спасаясь от войны, уже не смотрят на жизнь в Европе через розовые очки (GettyImages)
Автор: Катерина Гончарова, Наталия Гурковская

Украинцы, уехавшие за границу, спасаясь от войны, живя в Европе, изменились, причем, не только беженцы, но и заробитчане. Они не смотрят на жизнь в Европе через розовые очки, поскольку увидели и постоянные очереди, и бюрократию, особенно в медицине.

Такое мнение в интервью РБК-Украина высказала демограф, академик и директор Института демографии и социальных исследований имени М.В.Птухи НАН Украины Элла Либанова.

"Да, изменились. Сменились даже заробитчане, которые до войны выезжали на короткий срок и возвращались. Даже те, кто приезжал на пасхальные праздники. Они даже за это время успели повлиять однажды на свое окружение. К примеру, просили не мусорить на улице, не петь песни ночью, убирать за собой после пикника. Просто улыбаться", - рассказала она.

Говоря о возвращающихся сегодня, Либанова отметила, что у них есть еще одна черта.

"Они уже не смотрят на заграницу сквозь розовые очки. Туризм, когда мы уезжаем на отдых, это одно. Другое дело - стоять в очередях на автобус в 6 утра, и нужно успеть на работу. Они увидели: что-то заболело, а к узкому специалисту можно попасть только спустя несколько месяцев. Врач домой ни к кому не приходит. В крайнем случае - скорая", - пояснила демограф.

Либанова подчеркивает, что свое - это всегда свое, конечно по ее словам, "оно должно быть гораздо лучше, но оно не столь плохое, как мы думаем".

"И образование у нас не такое плохое, и медицина. И тем более публичные услуги, которые ушли далеко вперед. Но дай бог, чтобы война закончилась в этом году. Ведь каждый месяц войны играет против нас", - уверена она.

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