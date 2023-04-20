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В ООН посчитали, сколько людей проживает в Украине

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Четверг 20 апреля 2023 13:30
В ООН посчитали, сколько людей проживает в Украине Фото: в ООН посчитали, сколько человек проживает в Украине (twitter)
Автор: Елизавета Драбкина

По состоянию на 2023 год в Украине проживает 36,7 млн человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Фонда народонаселения ООН.

В частности, в Украине проживают:

  • 64,6% людей в возрасте от 15 до 64 лет;
  • 20,2% людей старше 65 лет;
  • 15,2% граждан в возрасте до 14 лет.

Также в ООН отмечают, что в среднем женщина в Украине живет на 10 лет дольше мужчины - 78 лет и 68 лет соответственно.

В отчете также отмечается, что общий коэффициент рождаемости, то есть среднее количество детей, которое есть у женщины в репродуктивном возрасте, в Украине считают одним из самых маленьких за последние годы - 2,19.

Напомним, демограф оценила, сколько украинцев уехало за границу с начала полномасштабной войны.

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