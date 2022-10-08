Очереди на АЗС и ограниченная продажа продуктов: что происходит в Крыму после взрыва на мосту

Взрыв и пожар

Сегодня утром в сети появилась информация о взрыве и масштабном пожаре на Крымском мосту. Оккупанты заявляют, что вспыхнули железнодорожные цистерны. Однако опубликованные фото свидетельствуют о том, что есть разрушения секций автомобильной части моста.

Россия заявляет, что на Крымском мосту якобы взорвался грузовик. В результате этого, по версии россиян, загорелись цистерны на поезде и было повреждено полотно моста.

Оккупанты перекрыли проезд через Крымский мост. Так называемая "власть" полуострова заявила, что запустит паромную переправу.

Очереди на АЗС

Местные жители после взрыва на мосту массово отправились за топливом. Местные Telegram-каналы публикуют кадры, на которых видны длинные очереди возле АЗС.

Так называемая "власть" уверяет, что все заправки работают в штатном режиме.

Ограничения продажи продуктов

В так называемом "Министерстве промышленной политики Крыма" заявили, что введут ограничения в продуктовых магазинах. В частности, речь идет о товарах бакалейной группы: в одни руки до 3-х килограммов.

Представитель оккупационных властей Олег Крючков традиционно уверяет, что "паники нет", а сообщения об ограниченной продаже якобы не соответствуют действительности. По его словам, россияне якобы организуют сухопутный коридор через оккупированные территории Украины.

При этом так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев уверяет, что запаса горючего хватит на 40 суток, а продуктов хватает. Но в городе все же вводят ограниченную продажу продуктов, а бензин в канистры отпускать не будут.

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