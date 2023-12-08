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В очередях более 3 тысяч грузовиков: какая ситуация на границе Украины и Польши

Фото: спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко (mediacenter org ua)
Автор: Наталья Юрченко

Польские перевозчики продолжают блокировать границу с Украиной по четырем направлениям. В очередях стоят более 3 тысяч грузовиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко в эфире телемарафона.

По его словам, на территории Польши в очередях стоят около 3300 грузовиков, ожидающих выезд в Украину. Самая большая очередь напротив пункта пропуска "Шегини" - около 1200 грузовиков, напротив КПП "Рава-Русская" - 850 грузовиков. Наиболее усложнено движение на пунктах пропуска "Ягодин" и "Рава-Русская".

"Если говорить об определенных категориях грузов, то они двигаются. Это и гуманитарные грузы, другие важные грузы, в которых нуждается Украина. Но сказать, что все они имеют возможность беспрепятственно пересечь границу - я не могу", - сказал Демченко.

По словам спикера, пропускной пункт "Угрынив" продолжает работать. За минувшие сутки из Украины в Польшу через этот КПП проехало около 100 пустых грузовиков. В очереди ждут еще около 270 грузовиков.

Однако, как отметил Демченко, открытие еще одного пункта пропуска для пустых грузовиков не ослабило блокаду польскими перевозчиками границы.

Блокада границы

Напомним, что с 6 ноября на украинско-польской границе затруднено движение грузового транспорта. По состоянию на 8 декабря движение грузовиков ограничено на 4 пунктах пропуска на границе с Польшей.

Причиной очередей на границе стали забастовки польских перевозчиков. Они требуют возвращения в систему разрешений для нашей страны.

Спустя почти месяц блокады украинские водители заявили, что будут голодать, чтобы польские перевозчики разблокировали границу. Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец обратился к польскому коллеге, но пока ответа не последовало.

С 4 декабря на украинско-польской границе 4 декабря заработал пункт пропуска для пустых грузовиков на выезд из Украины.

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