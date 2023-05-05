RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Очередей на медкомиссии не будет? Минобороны запускает электронную запись к врачам

Иллюстративное фото: Минобороны запускает электронную запись к врачам (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Министерство обороны запускает систему электронной записи к врачам в рамках военно-врачебной комиссии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой заместительницу министра обороны Анну Маляр.

Она добавила скриншот интерфейса системы электронной записи к врачам.

По словам Маляр, после старта проекта начальник медицинской части сможет заранее записывать бойцов на прохождение медицинского осмотра или к конкретному врачу-специалисту - на нужный день и время.

Так что потребности стоять в очередях не будет. Военные будут знать точное время, на которое нужно прийти.

Заместитель министра сообщила, что проект запущен в тестовом режиме в Киеве, Харькове, Львове, Одессе и Виннице. Там сейчас больше всего людей проходят ВВК.

В планах министерства - перевести все военно-врачебные комиссии на работу с электронной записью. По словам Маляр, это произойдет в течение мая.

Напомним, ВВК в Украине будет работать на базе гражданских медицинских учреждений по программе медгарантий.

Кроме того, Рада поддержала два законопроекта, направленные на реформирование военно-врачебных комиссий.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
лікарні