Очередей на медкомиссии не будет? Минобороны запускает электронную запись к врачам

Она добавила скриншот интерфейса системы электронной записи к врачам.

По словам Маляр, после старта проекта начальник медицинской части сможет заранее записывать бойцов на прохождение медицинского осмотра или к конкретному врачу-специалисту - на нужный день и время.

Так что потребности стоять в очередях не будет. Военные будут знать точное время, на которое нужно прийти.

Заместитель министра сообщила, что проект запущен в тестовом режиме в Киеве, Харькове, Львове, Одессе и Виннице. Там сейчас больше всего людей проходят ВВК.

В планах министерства - перевести все военно-врачебные комиссии на работу с электронной записью. По словам Маляр, это произойдет в течение мая.

Напомним, ВВК в Украине будет работать на базе гражданских медицинских учреждений по программе медгарантий.

Кроме того, Рада поддержала два законопроекта, направленные на реформирование военно-врачебных комиссий.

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