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В Никополе о воздушной тревоге будут сообщать ГСЧС и полиция: в каком случае

Иллюстративное фото: в Никополе без света не будет работать сирена (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В случае обесточивания в результате ракетных и артиллерийских обстрелов со стороны российского агрессора в Никополе Днепропетровской области не будут работать сирены воздушной тревоги. Местные власти просят жителей реагировать на сообщения ГСЧС и Нацполиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный телеграм-канал Никопольской районной военной администрации.

Как заверил Евгений Евтушенко, глава РВА, о тревоге будут извещать автомобили ГСЧС и Нацполиции. При этом он призвал жителей города и региона отнестись с пониманием к ситуации и не игнорировать предупреждения спасателей и правоохранителей.

Никополь в Днепропетровской области последние месяцы методично уничтожается оккупантами почти ежедневно. Так, в субботу, 15 октября, российская армия нанесла удар по Никополю. Обстрел пришелся на вечернее время.

А уже 16 октября оккупационные войска с использованием реактивных систем залпового огня обстреляли Марганецкую общину в Никопольском районе.

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воздушная тревога