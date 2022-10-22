В Никополе о воздушной тревоге будут сообщать ГСЧС и полиция: в каком случае

В случае обесточивания в результате ракетных и артиллерийских обстрелов со стороны российского агрессора в Никополе Днепропетровской области не будут работать сирены воздушной тревоги. Местные власти просят жителей реагировать на сообщения ГСЧС и Нацполиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный телеграм-канал Никопольской районной военной администрации .

Как заверил Евгений Евтушенко, глава РВА, о тревоге будут извещать автомобили ГСЧС и Нацполиции. При этом он призвал жителей города и региона отнестись с пониманием к ситуации и не игнорировать предупреждения спасателей и правоохранителей.

Никополь в Днепропетровской области последние месяцы методично уничтожается оккупантами почти ежедневно. Так, в субботу, 15 октября, российская армия нанесла удар по Никополю. Обстрел пришелся на вечернее время.

А уже 16 октября оккупационные войска с использованием реактивных систем залпового огня обстреляли Марганецкую общину в Никопольском районе.