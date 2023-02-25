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Из-за значительных разрушений у энергокомпаний нет средств на ремонт, - экс-министр

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Суббота 25 февраля 2023 12:21
Из-за значительных разрушений у энергокомпаний нет средств на ремонт, - экс-министр Фото: экс-министр энергетики Алексей Оржель (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Вражеские атаки привели к значительным разрушениям в энергосистеме, что не позволяет энергетическим компаниям копить средства на ремонт поврежденного оборудования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на экс-министра энергетики Алексея Оржеля.

"Хватит ли денег компаниям? Нет, не хватает. Не хватает, потому что объекты генерации уничтожены, объекты инфраструктуры уничтожены. Если мы сейчас посмотрим на инвестиционные программы, они покрывают единицы процентов от того ущерба, который нанесли решисты", - сказал он.

Он отметил, что сейчас существует большая проблема возвращения потребителей назад, чтобы в регионах начала возобновляться экономическая деятельность, а энергокомпании получили средства на восстановление.

Экс-министр добавил, что во время блэкаута в Одесской области стоимость электроэнергии на "рынке в сутки вперед" падала до уровня, совсем непокрывающего затрат на производство.

"Денег абсолютно не хватает. Давайте смотреть правде в глаза, доллар стоил 28 грн, а сейчас - 40. Ну не покрывает оно операционные расходы на производство киловатт-часа", - подытожил Оржель.

Напомним, Украинская ассоциация бизнеса и торговли (UBTA) отмечает, что для скорейшего восстановления поврежденной в результате российских обстрелов энергетической инфраструктуры необходимо обеспечить ликвидность энергорынка.

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