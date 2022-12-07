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Из-за пробок танкеров. США и Турция обсудили лимит цен на нефть из РФ

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Среда 07 декабря 2022 22:45
Из-за пробок танкеров. США и Турция обсудили лимит цен на нефть из РФ Фото: США и Турция обсудили лимит цен на нефть с РФ (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Механизм реализации потолка цен на российскую нефть не требует дополнительных проверок проходящих через турецкие воды судов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства финансов США.

"США и Турция обсудили введение предельного уровня цен на доставляемую морем российскую нефть, что ограничит ключевой источник доходов России и одновременно стабилизирует мировые энергетические рынки, - говорится в распространенном заявлении по итогам переговоров

Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо подчеркнул тот факт, что режим ограничения цен распространяется только на нефть российского происхождения и не требует дополнительных проверок судов, проходящих через территориальные воды Турции.

Адейемо обсудил с заместителем министра иностранных дел Турции Седатом Оналом, чтобы обсудить общие цели Соединенных Штатов и Турции по прекращению войны России против Украины.

Напомним, что в акватории Турции образовалась пробка из нефтяных танкеров после того, как страны G7 и Евросоюз ввели предел цен на российскую нефть.

Также образовавшаяся у берегов Турции пробка из танкеров удерживает 18 млн баррелей нефти. Уточняется, что все танкеры кроме одного имеют на борту груз из Казахстана.

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