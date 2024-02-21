RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Не из-за угрозы наступления. Названа причина создания военной администрации в Вараше

Архивное фото: глава Ровенской ОВА Александр Коваль (facebook com)
Автор: Дмитрий Браславский

Варашскую городскую военную администрацию создали не из-за угрозы военного наступления. Речь идет о стратегическом значении Ровенской АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Ровенской областной военной администрации Александра Коваля.

Детали создания военной администрации

Отмечается, что сейчас идет подготовка к ее регистрации, как юридического лица. Глава области рассматривает вопрос о структуре и штат ГВА.

Также он встретился с городским головой Вараша Александром Мензулом и объяснил, что он вместе с городским советом будут работать дальше. Работа будет продолжаться уже в тандеме с начальником Варашской ГВА Людмилой Марининой.

"Обсудил с обоими зоны ответственности и распределение обязанностей. Подчеркнул - между ними должно быть четкое взаимодействие и скоординированность действий", - добавил Коваль.

С чем связано создание военной администрации

По словам Коваля, главными задачами Варашской городской военной администрации станут вопросы безопасности, обороны, бюджета. 

"Ключевое - создание Варашской ГВА не связано с наступлением из Беларуси. Речь идет о стратегическом значении Ровенской АЭС и среде безопасности в Вараше", - добавил глава области.

Не первый случай

Еще в июле по просьбе военных и во исполнение решения Ставки верховного главнокомандующего Ровенская ОВА обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с инициативой о создании Варашской ГВА. 

В октябре военная администрация была создана в другом городе атомщиков, а именно Нетешине в Хмельницкой области. Коваль назвал это плановым процессом.

Что предшествовало

Вчера президент Украины Владимир Зеленский решил создать Варашскую городскую военную администрацию в Ровенской области.

Генеральному штабу Вооруженных сил Украины и Ровенской областной государственной администрации осуществить мероприятия, связанные с образованием военной администрации.

Указ вступил в силу со дня его опубликования. Вараш является городом-спутником Ровенской атомной электростанции.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
БеларусьРовенская областьРивненская АЭСВойна в Украине