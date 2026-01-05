RU

Из-за угрозы дронов: в Запорожской области принудительно эвакуируют детей из отдельных громад

В некоторых громадах Запорожья объявили обязательную эвакуацию детей (фото иллюстративное: dsns_telegram)
Автор: Василина Копытко

В Запорожье приняли решение об обязательной эвакуации детей из отдельных населенных пунктов нескольких громад. Причина - активное применение врагом дальнобойных БПЛА, в частности на оптоволокне, и усиление атак на Запорожском направлении.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение начальника Запорожской ОГА Ивана Федорова в Telegram.

Сколько людей уже эвакуировали

По имеющимся данным, в январе эвакуированы 23 человека, из них восемь человек выехали поездами в более безопасные области. Благодаря возможностям "Укрзализныци" такая эвакуация происходит ежедневно.

"Обязательная эвакуация касается только детей, поэтому сейчас мы будем обеспечивать вывоз их из некоторых прифронтовых населенных пунктов", - заявил Федоров.

При этом чиновник не отметил, о каких конкретно населенных пунктах идет речь.

Как работает транзитный центр

Транзитный центр функционирует в штатном режиме и ежедневно принимает эвакуированных. Для этого разработан четкий алгоритм действий, привлечены необходимые ресурсы и организована непрерывная логистика.

Куда вывозят людей

Эвакуированных направляют:

  • в безопасные регионы Украины;
  • часть жителей самостоятельно выбирает место дальнейшего проживания;
  • маломобильные люди при необходимости размещаются в транзитном центре и специально оборудованных местах временного пребывания.

Какую помощь получают эвакуированные

Все эвакуированные имеют право на:

  • сопровождение и консультационную помощь,
  • гуманитарную и материальную поддержку,
  • социальные выплаты,
  • восстановление утраченных документов.

Читайте также о том, что из прифронтовых населенных пунктов Запорожской и Днепропетровской областей принудительно эвакуируют более 3 тысяч детей вместе с родителями.

Ранее мы писали о том, что на территории громад в Донецкой области, признанных зоной активных боевых действий, остаются проживать 13 800 жителей. В частности, гражданские остаются в Покровске и Константиновке.

