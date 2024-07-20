Из-за возгорания трансформатора на востоке Украины ухудшилась ситуация со светом, - Герус
В результате возгорания трансформатора на одном из энергообъектов ухудшилась ситуация с энергоснабжением на востоке Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета Верховной рады по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Андрея Геруса.
"Случилось такое, что трансформатор тока на одной из атомных электростанций, к сожалению, повредился, он загорелся. Даже там был взрыв и было аварийное отключение атомного блока", - рассказал он.
Герус объяснил, что из-за этой недели ситуация с электроснабжением в восточных регионах ухудшилась.
Глава энергокомитета добавил, что на востоке Украины ситуация с электроснабжением также усложняется из-за оккупации энергетических объектов.
"Некоторые подстанции "Укрэнерго" также обстреливаются, эту электроэнергию бывает трудно передать на восток, поэтому очень важно именно наличие генерации и работающей инфраструктуры на востоке", - подчеркнул Герус.
Он также добавил, что из-за жары проблемы с электроснабжением сейчас возникают не только в Украине, но и в Европе.
Напомним, сегодня ночью российские БПЛА атаковали энергетическую инфраструктуру Украины.
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