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Из-за возгорания трансформатора на востоке Украины ухудшилась ситуация со светом, - Герус

Суббота 20 июля 2024 19:24
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Из-за возгорания трансформатора на востоке Украины ухудшилась ситуация со светом, - Герус Фото: Андрей Герус (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

В результате возгорания трансформатора на одном из энергообъектов ухудшилась ситуация с энергоснабжением на востоке Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета Верховной рады по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Андрея Геруса.

"Случилось такое, что трансформатор тока на одной из атомных электростанций, к сожалению, повредился, он загорелся. Даже там был взрыв и было аварийное отключение атомного блока", - рассказал он.

Герус объяснил, что из-за этой недели ситуация с электроснабжением в восточных регионах ухудшилась.

Глава энергокомитета добавил, что на востоке Украины ситуация с электроснабжением также усложняется из-за оккупации энергетических объектов.

"Некоторые подстанции "Укрэнерго" также обстреливаются, эту электроэнергию бывает трудно передать на восток, поэтому очень важно именно наличие генерации и работающей инфраструктуры на востоке", - подчеркнул Герус.

Он также добавил, что из-за жары проблемы с электроснабжением сейчас возникают не только в Украине, но и в Европе.

Напомним, сегодня ночью российские БПЛА атаковали энергетическую инфраструктуру Украины.

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Андрей Герус
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