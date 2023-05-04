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Из-за вторжения РФ в Украину Норвегия возобновляет разработку нефтегазовых месторождений, - Bloomberg

Фото: Норвегия возобновляет разработку нефтегазовых месторождений (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В этом году крупнейшие нефтегазовые компании Норвегии планируют возобновить разработку новых месторождений, в том числе и в Баренцевом море, чтобы обеспечить будущее страны как ключевого поставщика энергоресурсов в Европу на фоне российского вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По данным издания, Баренцево море содержит более 60% неразведанных углеводородных ресурсов Норвегии, поэтому оно уже давно рассматривается как будущее нефтегазовой промышленности страны. Однако до этого успехи в разведке новых месторождений были немногочисленны, а отсутствие инфраструктуры усложняло развитие в этом направлении.

В последние годы в стране росли сомнения в том, сколько из этих неиспользованных ресурсов в конце концов можно добыть и экспортировать. Однако полномасштабное вторжение России в Украину стало катализатором для норвежского правительства. По данным Bloomberg, Норвегия стала самым крупным поставщиком природного газа в Европе.

В настоящее время страна уже выкачивает нефть и газ из двух месторождений в Баренцевом море - Голиата и Снохвита. Отмечается, что бурение в этом регионе более развито, чем в других арктических водах, поскольку южная часть моря остается практически свободной от льда круглый год благодаря потеплению, вызванному Гольфстримом.

Поэтому в этом году норвежское правительство планирует предоставить лицензии на разведывательные работы на 92 участках. Из них 78 – расположены в Баренцевом море.

Напомним, что в ближайшие несколько лет Норвегия потратит на оборону еще более 1 миллиарда долларов, чтобы достичь требований НАТО.

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