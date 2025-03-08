Из-за вражеской атаки на Запорожье возможны проблемы с поставками газа и тепла

"Россияне атаковали критическую инфраструктуру. Из-за вражеских ударов могут быть ограничения в подаче газа и тепла", - говорится в публикации чиновника в Telegram.

Он добавил, что над ликвидацией последствий вражеских ударов работают "все экстренные службы".

Также глава ОГА обнародовал видео, на котором можно увидеть большой пожар после российской атаки.

Обновлено: фото последствий

Позже руководитель ОВА Федоров обнародовал в сети кадры ликвидации последствий российских ударов по Запорожской области.

"В результате попадания в объект критической инфраструктуры есть потребность в ограничении потребления газа. Атака продолжается. До отбоя оставайтесь в безопасных местах", - сообщил он.

Вечерний обстрел Запорожья

Ранее сообщалось, что в субботу вечером в городе Запорожье прозвучали до десяти взрывов. Город и область подверглись воздушной атаке со стороны российских захватчиков.

Как рассказал начальника ОВА Федоров, после атаки возник пожар.

Отметим, что перед тем была информация об угрозе ударных беспилотников по Запорожской области. Впоследствии стало известно о работе сил и средств противовоздушной обороны.