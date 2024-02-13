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Из-за вражеского обстрела. Одна из ТЭС ДТЭК прекратила генерацию электроэнергии

Вторник 13 февраля 2024 01:38
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Из-за вражеского обстрела. Одна из ТЭС ДТЭК прекратила генерацию электроэнергии Фото: электростанция ДТЭК прекратила генерацию электроэнергии после обстрела (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В результате вражеских обстрелов одна из теплоэлектростанций ДТЭК прекратила производство электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ДТЭК.

"Враг продолжает осуществлять систематические террористические атаки по гражданским и энергетическим объектам Украины. В ночь с 12 на 13 февраля в результате обстрела пострадала одна из теплоэлектростанций ДТЭК", - говорится в сообщении компании.

Также сообщается, что, по предварительной информации, обошлось без пострадавших. В результате атаки серьезно повреждено оборудование предприятия. После прекращения обстрелов энергетики приступили к ликвидации последствий и возобновлению работы оборудования.

Удары россиян по энергетическим объектам

В последние недели россияне возобновили удары по энергетическим объектам в ряде регионов Украины. Так, 3 февраля враг нанес удар по Днепропетровской области, в результате которого без света осталось почти 15 тысяч человек, также были обесточены две котельные. После обстрела в Кривом Роге ввели аварийные отключения света.

Позже в "Укрэнерго" сообщили, что эта атака на энергетическую инфраструктуру Кривого Рога была одной из самых массированных за год.

Кроме того, вчера, 12 февраля, оккупанты атаковали Павлоград Днепропетровской области. В результате вражеского удара отключилась подстанция "Укрэнерго". Также произошел пожар, повреждено энергетическое оборудование.

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