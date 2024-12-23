Из-за войны в Украине РФ имеет значительные проблемы в железнодорожной торговле с Китаем, - Bloomberg

Как пишет издание, АО "Российские железные дороги" на прошлой неделе одобрило сокращение на 30% своей инвестиционной программы на 2025 год из-за быстрого роста стоимости заимствований.

"Увеличение количества грузов, связанных с войной, также усугубляет существующие узкие места, в то время как санкции влияют на трансграничные платежи. Эти факторы, вместе с давними логистическими проблемами, замедляют транспортировку таких товаров, как уголь и алюминий", - рассказывают в Bloomberg.

При этом в московской компании MMI Research заявили, что в этом году российская железная дорога "переживает самый глубокий спад со времен кризиса 2008-2009 годов, и эта тенденция все еще сохраняется".

В Bloomberg подчеркнули, что эта ситуация показывает напряженность внутри РФ.

Ранее мы писали о том, что третий год подряд на российской железной дороге фиксируют сокращение грузоперевозок. Вероятно, это связано с санкциями против России.