Из-за войны "Смарт Холдинг" потерял активы на сотни миллионов, - Кирьянова

"Если говорить исключительно о бизнесах "Смарт Холдинге", а не о партнерских наших бизнесах, то по результатам 2022 года мы потеряли почти 50% выручки. Но из-за цен на газ мы получили возможность перераспределить ресурсы для поддержки других бизнесов. Фактически с первых дней войны "Мы потеряли способность осуществлять операционную деятельность на всех южных активах - в Николаеве, Херсоне, Очакове. Под постоянными обстрелами мы каждый день теряем там имущество", - рассказала она.

Также по ее словам, холдинг уже подал 19 исков в ЕСПЧ 0 по каждой компании в отдельности.

"Конечно, мы не можем претендовать в таких исках на компенсации за упущенную выгоду или прибыль. Мы можем оценить только стоимость поврежденного или потерянного актива, имущества. Сейчас работаем над самой методологией оценки. Это не быстрый процесс. Вся Украина там в очереди. Но иначе пути, как заставить агрессора компенсировать нанесенный ущерб - нет", - пояснила она.

Напомним, ранее СЭО "Смарт Холдинга" рассказала, сколько еще компания может существовать в условиях блокировки лицензий.

Также Кирьянова сообщила, что "Смарт Холдинг" предлагал властям искать нового инвестора вместе.