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Из-за больших потерь на войне РФ вынуждена увеличивать количество моргов в Луганской области

Иллюстративное фото: РФ разворачивает морги из-за потерь на фронте (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Из-за высоких потерь личного состава россияне были вынуждены разворачивать дополнительные морги на территории оккупированной Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЦНС.

По данным ведомства, из-за активного наступления в России значительно возрос уровень потерь среди личного состава. Именно поэтому оккупанты вынуждены наращивать количество моргов на временно оккупированных территориях.

Новые морги Россия разворачивает преимущественно на оккупированной территории Луганской области. При этом россияне размещают морги в помещениях, которые не предназначены для этого – туда свозят тела с севера Харьковской области.

"Это красноречивый итог правления международного преступника Владимира Путин, когда РФ экспортирует солдат в ниш стране и импортирует обратно их тела в режиме нон-стоп", - пишет ЦНС.

Напомним, ранее РФ увеличивала количество моргов и передвижных крематориев во время наступления на Авдеевку. Тогда россияне практиковали мясные штурмы.

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