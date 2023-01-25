RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Из-за вчерашней атаки РФ на Купянский район погибли двое гражданских

Фото: из-за вчерашней атаки РФ на Купянский район погибли двое гражданских (ВоенТВ)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска продолжают обстреливать приграничье Харьковской области. Сегодня и вчера враг нанес удары по Купянскому району. Вследствие атаки 24 января погибли двое гражданских.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Офиса генпрокурора.

Сообщается, что в течение 24 января российские военные обстреливали пгт Двухлетняя Купянского района. Там из-за атак погибли два мирных жителя. Также повреждены частные домовладения.

Кроме того, утром 25 января около 7:00 оккупанты прибегли к артиллерийскому обстрелу Купянска. В результате чего повреждены жилые дома и магазин.

По факту обстрелов окружная прокуратура начала досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

Напомним, 22 января российские военные ударили артиллерией по селу Петровка Золочевской общины. В результате обстрела погибла 67-летняя женщина.

Также мы писали о том, что оккупанты атаковали Волчанск в Харьковской области, из-за чего были ранены трое человек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
харковКупянск