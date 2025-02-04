Из-за USAID: сенатор-демократ задерживает выдвижение кандидатур Трампа в Госдепартамент
В понедельник сенатор-демократ Брайан Шатц (демократ) заявил, что накладывает полный запрет на кандидатов президента США Дональда Трампа на посты в Госдепартаменте. Причиной стало расформирование и угроза закрытия Агентства США по международному развитию USAID.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.
Шатц, который является членом Комитета по международным отношениям, заявил, что его шаг является протестом против заявления миллиардера-советника Трампа Илона Маска о том, что он и президент закроют USAID.
Он отметил, что расформирование USAID является незаконным и делает Штаты менее защищенными. Также демократ добавил, что агентство было создано федеральным законом и финансируется Конгрессом США, поэтому Трамп и Маск не могут просто так убрать USAID "росчерком пера" - им нужно принять закон.
"Пока и если эти наглые авторитарные действия не будут отменены и USAID снова не заработает, я наложу полный запрет на всех номинантов Госдепартамента администрации Трампа. Это хаос эпических масштабов, который мы сами себе устроили и который будет иметь опасные последствия по всему миру", - сказал Шатц.
NBC News пишет, что кандидатам Трампа необходимо большинство для утверждения в Сенате. У республиканцев 53 сенатора, поэтому демократы не могут самостоятельно отклонить выбор президента США. Однако они могут затянуть процесс и отвлечь внимание от других кандидатов или законопроектов, на которые лидеры Республиканской партии предпочитают тратить время.
Напомним, что в понедельник 3 февраля госсекретарь США Марко Рубио заявил, то он исполняет обязанности директора Агентства по международному развитию. В частности, он об этом рассказал журналистам.
Через некоторое время информация появилась непосредственно на сайте Госдепартаменте США, где сказано, что Трамп назначил госсекретаря Марко Рубио на пост исполняющего обязательно администратора (директора) USAID. Шаг обоснованием, чтобы получить контроль и лучше понимать деятельность агенства.
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