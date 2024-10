Из-за урагана "Милтон" во Флориде затопило "Диснейленд" (видео)

Из-за стихийного бедствия было повреждено около 125 домов, а более двух миллионов жителей региона остались без электричества. Disney World, ввиду рекомендаций властей по эвакуации, начал поэтапно закрывать свои парки 9 октября, и это может продолжаться еще и в следующие дни.

По прогнозам инвестиционного банка Goldman Sachs, потери Disney могут составить от 150 до 200 миллионов долларов из-за сокращения посещаемости и закрытия парков. В сравнении, ураган "Ирма" в 2017 году принес компании убытки в 100 миллионов долларов.

Сообщается, что Universal Orlando Resort также закрылся во время урагана, но планирует возобновить работу 11 октября.

Тем временем для посетителей парков Disney, оставшихся заблокированными в Орландо, была организована доставка ланч-боксов, а волонтеры и работники парка стараются обеспечить комфорт и безопасность гостей.

Ураган Милтон, обрушившийся на Флориду 9 октября 2024 года, нанес серьезный ущерб многим регионам штата. Стихия, достигшая категории 3 перед ударом по побережью, оставила после себя большие разрушения.

Ветры скоростью более 100 миль в час разрушили здания, в том числе около 125 домов еще до того, как шторм достиг суши. В городе Сент-Питерсбург было зафиксировано более 16 дюймов осадков, что повлекло за собой массовые наводнения и перебои с электро- и водоснабжением.

От стихии пострадали западные и центральные части Флориды. Около 3,2 миллионов домов и предприятий остались без электричества, а такие города, как Сент-Питерсбург, остались без водоснабжения из-за прорыва водопровода.

Шторм также повлек за собой многочисленные разрушения инфраструктуры, в частности кранов и зданий. Официальные лица призывают жителей оставаться в укрытиях из-за опасности поврежденных линий электропередач и затопленных дорог.

