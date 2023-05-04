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Из-за "Укрэнерго" Украина ежедневно недополучает 20 млн грн от экспорта электроэнергии, - НКРЭКУ

Фото: из-за "Укрэнерго" Украина ежедневно недополучает 20 млн грн от экспорта электроэнергии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Из-за невыполнения "Укрэнерго" возложенных на нее законом обязательств Украина ежедневно недополучает около 20 млн грн от экспорта электроэнергии в Словакию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Отмечается, что 4 мая регулятор провел заседание, на котором он должен был рассмотреть вопрос о согласовании предоставленного "Укрэнерго" порядка распределения доходов от распределения пропускной способности межгосударственного пересечения Украина-Словакия, согласованного с оператором системы передачи Словакии.

Однако по состоянию на 4 мая "Укрэнерго" не подала в НКРЭКУ такой порядок.

"Регулятор глубоко обеспокоен возникшей ситуацией. Ведь вопрос экспорта электроэнергии один из стратегических для нашей экономики. А эффективное налаживание экспорта в Словакию является для нас важным репутационным маркером, ведь именно эта страна стала одним из главных партнеров Украины во многих направлениях во время войны", - отметил председатель НКРЭКУ Константин Ущаповский.

По его словам, регулятор провел встречи с европейскими партнерами, в ходе которых были достигнуты ряд договоренностей по возобновлению экспорта электроэнергии в Словакию.

"Хочу отметить, что все договоренности были зафиксированы протокольно. В то же время вопреки этому "НЕК "Укрэнерго" не выполнила возложенное на нее Законом обязательство, в результате чего Украина ежедневно недополучает около 20 млн грн от экспорта электроэнергии в Словакию", - подытожил Ущаповский.

Напомним, Словакия остановила закупки украинской электроэнергии, потому что в Украине процесс проведения аукционов на распределение пересечения не приведен в соответствие со стандартами Евросоюза.

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УкрэнергоЭлектроэнергия