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Из-за Украины и "Северных потоков". МИД России вызвал посла США

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Москва, Вторник 21 февраля 2023 13:59
Из-за Украины и "Северных потоков". МИД России вызвал посла США Фото: российский МИД вручил послу США ноту протеста (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Посла США в России Линн Трейси вызвали в Министерство иностранных дел РФ и вручили ноту протеста из-за помощи США Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление российского МИД.

Россия обвиняет США в военной помощи Украине. При этом МИД заявляет, что переданное оружие, как и американские граждане в Украине, "представляют законную цель" для России.

"В переданной послу ноте протеста подчеркивается, что накачка ВСУ вооружениями, а также передача целеуказаний для нанесения ударов по объектам российской военной и гражданской инфраструктуры наглядно доказывают несостоятельность и лживость утверждений американской стороны, что США не являются стороной конфликта", - говорится в сообщении.

Кроме того, Россия ожидает от США "объяснений" по поводу взрывов на "Северных потоках" и хочет, чтобы Вашингтон "не мешал объективному расследованию".

Напомним, сегодня во время своего обращения в Федеральное собрание российский диктатор Владимир Путин снова прибег к ядерным угрозам и заявил, что Россия приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях.

Кроме того, он пригрозил "расширить войну", если международные партнеры передадут Украине дальнобойное оружие.

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