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Из-за удара по дому в Умани погибли 5 детей, одна женщина пропала без вести, - МВД

Фото: из-за удара по дому в Умани погибли 5 детей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В ходе идентификации тел выяснилось, что в результате удара по дому в Умани погибли пятеро детей. Разбор завалов продолжается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МВД Игоря Клименко.

По его словам, подтверждена гибель в результате ракетной атаки России 23 человек, из которых следователи и криминалисты полиции идентифицировали 22 тела.

"В процессе идентификации выяснилось, что погибли 5 детей: двое мальчиков (полтора и 16 лет) и три девочки (8, 11 и 14 лет)", - написал Клименко.

Также он добавил, что без вести пропавшей считается одна женщина. Поиски продолжаются.

Напомним, во время массированного обстрела россиян 28 апреля одна из ракет попала по 9-этажке в Умани Черкасской области.

Там до сих пор продолжается разбор завалов. По последним данным, известно о 23 погибших, еще 18 людей получили ранения, а 17 были спасены.

Добавим, что сегодня утром при разборе завалов в доме загорелся пожар.

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