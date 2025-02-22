Из-за Трампа европейские разведки опасаются делиться секретами с США, - Politico

Как пишет издание, союзники США, которые регулярно обмениваются разведданными с США, ищут способы защиты совершенно секретной информации от, как они ожидают, "весьма склонной к утечкам администрации Трампа", но "их возможности ограничены".

Журналисты уточняют, что эти страны давно беспокоились, что "послужной список" Трампа по раскрытию секретной информации продолжится и во второй срок.

"Эта тревога усилилась после того, как Конгресс одобрил его спорные выборы по надзору за разведывательными операциями и на фоне обвинений в том, что конфиденциальные данные уже используются не по назначению", - говорится в статье.

Но сотрудничество мировых разведок в области сбора и обмена разведданными имеет глубокие корни - и его "будет нелегко распутать".

"Нельзя просто так щелкнуть выключателем", - заявил североевропейский военный чиновник, которому, как и другим, была предоставлена ​​анонимность для обсуждения деликатных отношений в разведке.