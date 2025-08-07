Из-за давления Трампа: Apple увеличит свои инвестиции в США на 100 млрд долларов

Компания Apple заявила, что расширит свои запланированные инвестиции в США. Это происходит на фоне давления Трампа перенести цепочку поставок в Америку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News .

В частности, в среду президент США Дональд Трамп выступил в Белом доме вместе с гендиректором Apple Тимом Куком.

В ходе общения с прессой Трамп заявил, что его администрация "введет очень высокий тариф на микросхемы и полупроводники", но для любой компании, которая строится в США, "плата взиматься не будет".

Он уточнил, что тариф составит примерно 100% и будет применяться ко всем микросхемам, которые импортируются в страну.

"Трамп предупредил, что объявит о введении пошлин на полупроводники, которые могут затронуть iPhone, iPad, MacBook и другие популярные продукты Apple", - пишет NBC News.

Что говорит Кук об инвестициях США и что известно о производстве в Америке

"Я рад быть здесь с вами сегодня, и я очень горжусь тем, что сегодня мы выделяем Соединенным Штатам дополнительно 100 миллиардов долларов", - сказал Кук Трампу во время мероприятия в Белом доме.

Он сообщил, что компания "уже подписала новые соглашения с 10 компаниями по всей Америке", чтобы осуществлять дополнительное производство.

"Во-вторых, мы намерены закупать современные редкоземельные магниты американского производства", - добавил он.

Кроме того, сама Apple заявила, что будет производить стеклянные покрытия для всех iPhone и Apple Watch, которые продаются по всему миру - в США. В частности, компания-производитель стекла Corning, в рамках соглашения на 2,5 млрд долларов будет производить его на своем заводе в Харродсбурге, штат Кентукки.

"Apple значительно увеличит расходы на внутреннюю цепочку поставок iPhone и построит самую большую и сложную линию по производству смарт-очков в мире", заявил Трамп во время встречи.

NBC отмечает, что Corning переоборудует все свои мощности под производство продукции для Apple, что позволит увеличить численность производственных и инженерных кадров производителя стекла в Кентукки на 50%.

Тем временем Apple заявила, что объявление о производстве стекла является частью обязательства по выделению 600 млрд долларов на перенос части своих цепочек поставок в США. Ранее компания обещала инвестировать 500 млрд долларов за следующие 4 года.

Кроме того, компания Applied Materials (поставщик Apple) тоже объявила об инвестициях 200 млн долларов в завод в Аризоне по производству оборудования для производства чипов.

Данное оборудование будет использоваться Texas Instruments, другим поставщиком Apple - для производства некоторых полупроводников, которые используются в продукции Apple.

"Apple также построит в Хьюстоне завод по производству серверов площадью 250 000 квадратных футов и вложит миллиарды долларов в строительство центров обработки данных по всей стране - от Северной Каролины до Айовы и Орегона", - рассказал Трамп.

Ранее компания уже анонсировала строительство завода по производству серверов в Хьюстоне, открытие которого запланировано на 2026 год.

Будет ли перенос производства в США

NBC пишет, что заявление Apple не означает, что производство или сборка каких-либо основных продуктов компании, таких как iPhone, iPad или MacBook, будет осуществляться в США.

В частности, Кук сказал журналистам, что окончательная сборка iPhone "пока" не будет в США, хотя "многие" детали производятся в Америке. Издание отметило, что большинство iPhone производятся в Индии и Китае.

Также NBC напомнило, что большинство самых популярных продуктов Apple в настоящее время освобождены от пошлин.

Так происходит, пока Министерство торговали США проводит расследование в соответствии с разделом 232, чтобы определить влияние импорта этих продуктов и их компонентов на национальную безопасность.

В то же время, несмотря на освобождение от пошлин, Apple потеряла 800 млн долларов в последнем квартале и прогнозирует, что потеряет еще 1,5 млрд долларов в течение следующих трех месяцев.