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Из-за забастовки польских перевозчиков образовался еще один затор возле границы, - ГПСУ

Вторник 14 ноября 2023 15:46
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Из-за забастовки польских перевозчиков образовался еще один затор возле границы, - ГПСУ Фото: на границе с Украиной со стороны Польши появился новый затор (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

На границе Украины и Польши из-за блокирования проезда грузовиков польскими перевозчиками напротив еще одного контролько пункта пропуска - по направлению "Шегини" - зафиксировали скопление транспорта.

Об этом рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает РБК-Украина со ссылкой на эфир национального телемарафона "Єдині новини".

Такое скопление фур с польской стороны, ожидающих пересечение границы в Украину напротив "Шегини" объясняется тем, что водители из-за действий забастовщиков выбирают для себя другие направления.

По его словам, этим утром, 14 ноября, под этим пунктом пропуска стояло около 1100 автомобилей.

Также в ГПСУ уточнили, что "пробки" на украинско-польской границе наблюдаются в направлении трех КПП: "Ягодин - Дорогуск" (зафиксировано около 1300 грузовиков), "Краковец - Корчевая" и "Рава-Русская - Хребене" (по 500 фур там и там).

Демченко рассказал, что за прошедшие сутки через пропускной пункт "Шегини" проследовали около 300 грузовиков на въезд в Украину.

Блокада границы польскими перевозчиками

Напомним, на прошлой неделе польские перевозчики начали блокировать три контрольно-пропускных пункта на границе с Украиной. Они отмечали, что могут разблокировать КПП только при условии:

  • возвращения разрешений для украинских перевозчиков;
  • ужесточения требований перевозок в рамках ЕКМТ (сертификатов Европейской конференции министров транспорта);
  • запрета регистрации в Польше компаний с капиталом за пределами ЕС;
  • получения доступа к украинской системе "Шлях";
  • отдельных очередей для машин из ЕС в системе "єЧерга";
  • выделения отдельных очередей для пустых авто.

13 ноября польские перевозчики отказались разблокировать границу с Украиной по итогам переговоров с украинскими чиновниками.

Более детально о блокаде границы можете узнать в материале РБК-Украина.

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