Российский диктатор Владимир Путин одержим идеей бессмертия. Поэтому его густые, перед встречей с ним могут неделями находиться в карантине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Atlantic.

Как пишет издание, родственники вынуждены передвигаться по автомобилям. А вот его гости должны находиться на карантине перед встречей с ним. Это связано с тем, что Путин "любит жизнь и одержим идеей бессмертия".

Следует заметить, что российскому диктатору скоро исполнится 72 года. При этом средняя продолжительность жизни мужчин в России – 67 лет.

По данным издания, российское Минздрав требует от научно-исследовательских институтов отчетов по разработкам в области борьбы с сенсорными и когнитивными расстройствами. Они также изучают способы борьбы с клеточным старением, остеопорозом и попытками укрепить иммунную систему.

"Одержимость президента конфиденциальностью можно частично объяснить тем, сколько сейчас россияне знают о личной жизни его любимого диктатора Иосифа Сталина", - говорится в статье.

Ранее РБК-Украина писала о том, что, по мнению российского оппозиционера Ивана Преображенского, в случае смерти Путина в России начнется конфликт правящих элит. Но с вероятностью на 70% в результате этого конфликта власть захватит не самый агрессивный, а один из существующих кланов, который некоторые кланы уничтожит, а с другими договорится.

Следует заметить, что руководитель ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что ему известно о покушениях Владимира Путина. Но попытки пока неудачны.

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