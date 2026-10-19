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Из-за сильного дождя в Одессе родители могут оставить детей дома 19 октября

02:10 19.10.2026 Пн
1 мин
aimg Екатерина Коваль
Фото: из-за дождя в Одессе родители могут оставить детей дома 19 октября (Getty Images)

Из-за значительного дождя, который прогнозируют в Одессе в ночь на 19 октября, родители могут оставить детей дома. Для тех, кто не придет в учебные заведения, обучение организуют дистанционно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исполняющего обязанности Одесского городского головы Игоря Коваля.

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в ночь на 19 октября в Одессе ожидается дождь, а в течение дня - осадки.

Родителей просят самостоятельно оценить, безопасно ли ребенку добраться до учебного заведения.

Если ребенок останется дома, он будет учиться дистанционно: педагоги предоставят материалы, задания и консультации.

Учреждения продолжат работать. Для детей, которые придут на занятия, организуют обучение в безопасных условиях. Подробности сообщат администрации школ и садов.

Кроме непогоды, Одесчина страдает от российских ударов по энергетике. Утром 18 октября из-за атаки на энергообъекты в области снова ввели аварийные отключения. По данным ДТЭК, без света остались 24,1 тысячи семей в Белгород-Днестровском, Измаильском и Болградском районах.

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