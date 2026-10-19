Из-за сильного дождя в Одессе родители могут оставить детей дома 19 октября

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в ночь на 19 октября в Одессе ожидается дождь, а в течение дня - осадки.

Родителей просят самостоятельно оценить, безопасно ли ребенку добраться до учебного заведения.

Если ребенок останется дома, он будет учиться дистанционно: педагоги предоставят материалы, задания и консультации.

Учреждения продолжат работать. Для детей, которые придут на занятия, организуют обучение в безопасных условиях. Подробности сообщат администрации школ и садов.