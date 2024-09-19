ua en ru
Чт, 19 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Из-за сильных обстрелов вернуть свет в северной части Покровска невозможно, - ГВА

Четверг 19 сентября 2024 11:36
UA EN RU
Из-за сильных обстрелов вернуть свет в северной части Покровска невозможно, - ГВА Иллюстративное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Покровская громада ежедневно находится под вражескими обстрелами. Из-за значительных повреждений энергетических объектов, вернуть свет в северной части города невозможно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал городской военной администрации (ГВА) Покровска.

"В результате обстрела 8 сентября, из-за значительных повреждений энергетических объектов, восстановить электроснабжение северной части города невозможно", - пишет ГВА.

В частности, из-за боевых действий был полностью обесточен город Родинское. Восстановительные работы запланированы в течение текущих суток.

В МВА напоминают, что сейчас оставаться на территории громады опасно. Чтобы записаться на поезд, который курсирует из Павлограда - необходимо позвонить по телефону 0-800-300-101.

"Не пренебрегайте правилами безопасности. Воспользуйтесь помощью и перевезите свои семьи в более безопасные регионы Украины. Бесплатно!", - заявили в ГВА.

Ситуация в Покровске

Покровское направление является одним из самых горячих на фронте. Там каждый день происходит почти треть от общего количества боевых действий в течение суток. В результате вражеских обстрелов в городе регулярно исчезает свет или водоснабжение.

В частности, недавно из-за российских ударов по инфраструктурному объекту без света осталась северная часть Донецкой области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Покровск Донецкая область
NEWS
Сбой в "Киевстар": в компании рассказали, когда решат проблему со связью
Сбой в "Киевстар": в компании рассказали, когда решат проблему со связью
DAILY
Полевой командир "Курт": У нас все еще существует советская школа развития армии
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина Полевой командир "Курт": У нас все еще существует советская школа развития армии