Из-за разрушений украинские электростанции смогут выработать треть от довоенных объемов, - NYT

"Станции производят 4,5 гигаватта электроэнергии этой зимой, что составляет треть довоенного производства страны, согласно данным ООН", - говорится в нем.

Издание отмечает, что ситуация выглядит особенно плохой для тепловых электростанций, являющихся одним из основных элементов энергетического баланса Украины.

В материале подчеркнули, что в целом генерирующая мощность Украины уменьшилась в два раза по сравнению с довоенным уровнем.

"Правда, Украина значительно увеличила возможности сбивать российские ракеты и беспилотники до того, как они приблизятся к энергосети. Теперь у нее есть мощные системы противовоздушной обороны, а украинские чиновники говорят, что вокруг критически важных энергетических объектов возведено укрепление", - добавили в The New York Times.

Напомним, 22 ноября "Укрэнерго" впервые за продолжительное время зафиксировала дефицит в энергосистеме.