Из-за разрушения энергетики нужно решать вопрос сбыта угля, - эксперт

По его словам, сегодня на складах более полутора миллионов тонн угля.

"При том количестве угольных тепловых энергоблоков (доступных после массированных обстрелов тепловой генерации Россией, - ред.) - не то что достаточно, это лишнее количество. Но предприятия работают. И я думаю, что, особенно, западный регион - Львовуголь, да и, и по ДТЭК есть большая проблема (со сбытом угля, - ред.) Людям же нужно работать, им нужно платить зарплату. нужно содержать", - объяснил он.

По словам Плачкова, вопросом со сбытом угля следует заниматься и на какой-то период его можно стабилизировать и решить.

"Для того чтобы люди работали, чтобы мы могли удерживать эти шахты. Это же надо откачивать воду и т.д. Шахту нельзя взять, бросить и уйти. Это сразу экологическая катастрофа для региона", - предостерег он.

Ранее сообщалось, что по убеждению экспертов, в случае продолжения обстрелов энергетических объектов государственные и частные шахты и теплоэлектростанции ожидает проблема переполненных складов с негде сжечь уголь.