Из-за регуляторных ограничений и ПСО Украине грозит газовый дефицит, - эксперт

Об этом заявил доктор экономических наук, руководитель энергетических программ "Украинского института будущего" Андриан Прокип, сообщает РБК-Украина со ссылкой на DS News .

Уже сейчас дефицит топлива негативно влияет на стабильность энергетического сектора. Последние недели пришлось вводить аварийные отключения электроэнергии, а предприятия столкнулись с ограничением потребления.

"Через 7-10 дней среднесуточная температура воздуха поднимется выше нуля. Среднесуточный спрос на газ спадет. В то же время, уже через одну-две недели стоит ожидать заметного роста генерации солнечными электростанциями. Поэтому, так или иначе, но нынешний отопительный сезон мы пройдем - с ограничениями или без", - отмечает Прокип.

По его словам, особую угрозу создает значительное сокращение собственной добычи газа из-за российских атак на украинскую газовую инфраструктуру. Это может поставить страну перед еще большими вызовами в отопительный сезон 2025-2026 годов.

"За более чем два года энергетического террора запас прочности украинской энергетики существенно исчерпан. И только заявлений, планов и объявлений крупных строек мало, чтобы пройти следующую зиму", - отмечает эксперт.

На фоне дефицита топлива Украина, вероятно, будет вынуждена активнее использовать мазут для поддержки генерации. Ранее правительство ограничивало его экспорт, чтобы сохранить стратегические резервы, однако в 2024 году квоты были снижены. Теперь под вопросом - хватит ли запасов или придется импортировать мазут, что дополнительно усилит финансовое давление на энергосистему.

Еще одна угроза, по словам эксперта, - то, что европейский рынок также будет находиться под давлением спроса. Это может сделать импорт газа еще более сложным и дорогим для Украины.

"Не исключено, что придется заранее законтрактовать поставки сжиженного газа для зимних месяцев. В конце концов, этот газ всегда можно продать - покупатели для него найдутся, в условиях высокого спроса, который будет в ЕС в следующем году. Только сомнительно, что достичь таких целей можно будет старыми методами с чрезмерно зарегулированным рынком", - отмечает Прокип.

Эксперт подчеркивает, что необходимо переосмыслить подход к регулированию рынка, поскольку старые методы не способны эффективно подготовить страну к следующему отопительному сезону.

"Новые ПСО не спасут ситуацию с газом перед следующей зимой", - подытожил он.

Ранее министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Украина дополнительно потребует не менее 1 млрд куб. м до конца этого года. По словам экономического эксперта Алексея Куща, к серьезному дефициту ресурса привели манипуляции "Нафтогаза" с продажей газа коммерческим компаниям летом.