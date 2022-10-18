Из-за утренней атаки Киева погибли три человека

В результате атаки по Киеву во вторник, 18 октября, погибли трое людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Киева Виталия Кличко в эфире телеканала " Киев ".

"В результате атаки на энергетические объекты погибли три человека - сотрудники коммунальных служб", - сказал он.

Как сообщалось, во вторник, 18 октября, из-за ударов по энергетической инфраструктуре Киева погибли два человека. Есть раненый.

Кроме того, во время атаки энергетических объектов в Украине ранения получили 7 сотрудников компании ДТЭК. Один из них скончался в автомобиле скорой помощи.

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