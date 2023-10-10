Из-за ракетного удара по Грозе уже 53 погибших. Число жертв еще может увеличиться

"Мы идентифицировали по состоянию на данный момент 53 погибших. Поэтому можно заявить, что на сегодняшний день у нас увеличилось количество погибших. А учитывая еще неидентифицированные части тела и заявления о без вести пропавших - окончательное количество может увеличиться", - сказал он.

По его словам, в целом полиция получила 22 заявления о пропавших без вести.

"Все заявления были отработаны. Четыре заявления не подтвердились, потому что мы нашли людей. 13 мы идентифицировали среди трупов. Пятеро сейчас пропали без вести", - добавил Болвинов.

По его словам, без перерыва останки людей полиция собирает до сих пор, а "ДНК-лаборатории работают круглосуточно уже пятые сутки".

"Без перерыва мы собираем останки гражданских людей. С первой минуты, несмотря на сверхсложные моральные условия, мы собирали останки убитых в селе Гроза и устанавливали этих людей. Изуродованные тела приходилось собирать по частям. Мы исследовали 135 останков тел. Мы делаем это до сих пор", - констатировал он, отметив, что криминалисты провели уже 288 ДНК-исследований.

Трагедия в селе Гроза Харьковской области

Днем в четверг, 5 октября, российские войска ударили по кафе в селе Гроза Купянского района Харьковской области. На тот момент там находилось около 60 человек, собравшихся на поминальный обед. По последним данным из-за обстрела погиб 51 человек.

Этот удар стал самым масштабным в Харьковской области с начала масштабного вторжения РФ в Украину. В Воздушных силах предполагают, что россияне ударили по селу Гроза из Воронежской области. С начала воздушной тревоги до удара прошло около 10 минут.