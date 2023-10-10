Из-за ракетного удара по Грозе уже 53 погибших. Число жертв еще может увеличиться
Число жертв из-за ракетного удара по селу Гроза Купянского района увеличилось до 53, в настоящее время без вести пропавшими считаются еще 5 человек. ДНК-экспертизы продолжаются, поэтому не исключено, что число погибших может увеличиться.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Следственного управления полиции Харьковской области Сергея Болвинова во время брифинга.
"Мы идентифицировали по состоянию на данный момент 53 погибших. Поэтому можно заявить, что на сегодняшний день у нас увеличилось количество погибших. А учитывая еще неидентифицированные части тела и заявления о без вести пропавших - окончательное количество может увеличиться", - сказал он.
По его словам, в целом полиция получила 22 заявления о пропавших без вести.
"Все заявления были отработаны. Четыре заявления не подтвердились, потому что мы нашли людей. 13 мы идентифицировали среди трупов. Пятеро сейчас пропали без вести", - добавил Болвинов.
По его словам, без перерыва останки людей полиция собирает до сих пор, а "ДНК-лаборатории работают круглосуточно уже пятые сутки".
"Без перерыва мы собираем останки гражданских людей. С первой минуты, несмотря на сверхсложные моральные условия, мы собирали останки убитых в селе Гроза и устанавливали этих людей. Изуродованные тела приходилось собирать по частям. Мы исследовали 135 останков тел. Мы делаем это до сих пор", - констатировал он, отметив, что криминалисты провели уже 288 ДНК-исследований.
Трагедия в селе Гроза Харьковской области
Днем в четверг, 5 октября, российские войска ударили по кафе в селе Гроза Купянского района Харьковской области. На тот момент там находилось около 60 человек, собравшихся на поминальный обед. По последним данным из-за обстрела погиб 51 человек.
Этот удар стал самым масштабным в Харьковской области с начала масштабного вторжения РФ в Украину. В Воздушных силах предполагают, что россияне ударили по селу Гроза из Воронежской области. С начала воздушной тревоги до удара прошло около 10 минут.
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