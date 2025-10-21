Из-за прайс-кэпов Украина использует лишь часть потенциала импорта, - Немчинов

"С физической точки зрения, с технической, на сегодня у нас пересечений достаточно. И на сегодня импорт, который мы получаем, мы используем менее 20% от физической возможности", - отметил эксперт.

По его словам, причиной этого является, в частности, действующие прайс-кэпы, которые ограничивают возможность трейдинга.

"То, что вы говорите о прайс-кэпах, - это одна из таких преград, которая мешает делать импорт больше. На этой неделе цены в Европе отличались от цен в Украине почти в два раза, и цена в Европе была выше, чем прайс-кэпы, которые установлены у нас в пиковые часы. Поэтому, безусловно, стимула для импорта с точки зрения трейдинга нет никакого. То есть ты должен купить дороже, чем можешь продать. Понятно, что как бизнес, как трейдинг - это не работает", - пояснил Немчинов.

Он подчеркнул, что импорт сейчас экономически выгоден лишь для отдельных крупных промышленных потребителей, которые стремятся гарантировать бесперебойное энергоснабжение.

"Только непосредственно крупный потребитель, какое-то промышленное предприятие, которое хочет себя обеспечить, условно, стопроцентно электрической энергией и не попадать в графики отключений, они могут купить эту дорогую электрическую энергию, которая дороже почти в два раза, чем на рынке Украины", - добавил он.

В то же время эксперт обратил внимание, что текущая ценовая политика требует пересмотра, ведь именно прайс-кэпы фактически ограничивают объем электроэнергии, которая могла бы поступать на украинский рынок из ЕС.

"Наличие таких прайс-кэпов на сегодня сдерживает наполнение рынка Украины электрической энергией", - подытожил Немчинов.