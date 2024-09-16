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Все из-за пыли. Украинцев предупредили об опасности на дорогах под Киевом

Понедельник 16 сентября 2024 15:06
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Все из-за пыли. Украинцев предупредили об опасности на дорогах под Киевом Фото: патрульная полиция (facebook.com kyivcity gov.ua)
Автор: Нина Еланская

Видимость проезжей части автодороги М-01 Киев-Чернигов-Новые Яриловичи (близ села Семиполки, Броварского района) пока местами ограничена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию Киевской области.

Правоохранители предупредили, что это касается 50 км автодороги. Ограничение видимости в обоих направлениях произошло из-за сильного бокового ветра и пыли с полей.

"Будьте внимательны за рулем, выбирайте безопасную скорость и дистанцию движения", - призвали в полиции.

Ранее мы сообщали, что в районе Чернобыльской зоны произошел пожар, который долгое время не могли ликвидировать.

Также вчера жителей столицы предупреждали об ухудшении состояния воздуха. Это произошло из-за пожаров, вызванных возгораниями сухостоев, и в области и метеорологических условий.

Сезонные возгорания сухостоев наблюдаются не только в Киевской и Черниговской областях. К примеру, 15 сентября возгорание было зафиксировано между несколькими селами Полтавской области. К тушению масштабного лесного пожара было привлечено более 400 человек и 67 единиц техники. Возгорание произошло вблизи села Малая Перещепина в Полтавском районе. Огонь охватил площадь около 100 га.

Однако известно, что в Полтавской области сотрудники ГСЧС до сих пор продолжают ликвидацию пожара. По состоянию на 16 сентября общая площадь, пройденная огнем, составляет около 680 га. Сухая растительность и лесная подстилка площадью около 70 га продолжает палаты.

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