Из-за повышения тарифов УЗ потеряет прибыли, а украинцы - дороги, - эксперт

"Аргументация "Укрзализныци" не выдерживает критики. Да, есть проблема с убыточностью пассажирских государственных перевозок. Но если нельзя существенно повысить стоимость этих перевозок, следует прежде всего рассмотреть возможность или прямой поддержки из государственного бюджета, или привлечения дополнительных средств от иностранных партнеров. Потому что государственные предприятия имеют возможность привлекать внешнюю помощь, а украинские частные предприятия и украинский бизнес такой возможности фактически лишены", - отметил Гусак.

Он подчеркнул, что если "Укрзализныця" попытается перенести свое финансовое бремя на украинский бизнес, то часть украинских предприятий просто прекратит свою работу и не сможет ее возобновить после победы Украины.

"Это путь в никуда. Поэтому стоит делать все, чтобы уменьшить себестоимость этих перевозок, ведь к ним есть очень много вопросов. Но почему-то, как правило, руководители Укрзализныци не хотят заниматься операционными улучшениями. Им, видимо, всегда проще идти к правительству и говорить: давайте мы снова повысим тарифы для бизнеса. Это у них всегда очень хорошо получалось, и они специалисты именно по этому вопросу. Но хотелось бы, чтобы они также были специалистами по операционным улучшениям на "Укрзализныце", - подчеркнул эксперт.

Он также обратил внимание, что с каждым новым повышением тарифов Укрзализныця теряет часть грузов, которые переходят от нее к автоперевозчикам.



"Мы имеем своеобразный порочный круг: "Укрзализныця" повышает тарифы, часть грузов переходит прежде всего на автотранспорт. Укрзализныця не получает ожидаемых доходов, потому что она теряет грузовую базу, она снова повышает тарифы. И снова часть бизнеса убегает из "Укрзализныци". Если снова раскрутить этот порочный круг, это будет решение, от которого проиграют все: экономика Украины, простые украинцы и сама "Укрзализныця", - резюмировал эксперт.

По его словам, переход большого количества перевозок на автотранспорт еще и разрушает украинские дороги. И тогда украинское государство еще вынуждено тратить дополнительные средства на украинские дороги, которые все-таки не рассчитаны на такое большое количество грузовых перевозок.

Как известно, "Укрзализныця" предложила повысить грузовые тарифы на 37%, чтобы покрыть убытки от пассажирского сегмента. В свою очередь бизнес-сообщество предупредило о критической угрозе, которую представляет это решение для экономики Украины - в частности, в Дунайском пароходстве заявили об остановке флота в случае повышения тарифа, а в строительной ассоциации предупредили о возможном подорожании стройматериалов на 15%.

В свою очередь, эксперты железнодорожного рынка заявили, что "Укрзализныця" должна оптимизировать избыточную инфраструктуру, которая сейчас производит огромные убытки, и перейти к системе тарифообразования, которая предусматривает оплату только за предоставленный объем услуг. Сейчас, как известно, УЗ включает в грузовой тариф весь объем убытков, которые имеет.