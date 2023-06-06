Из-за подрыва Каховской ГЭС поля на юге могут стать пустынями, - Минагрополитики

По предварительным оценкам министерства, в результате террористического акта РФ на Каховской ГЭС, в Херсонской области может быть затоплено ориентировочно 10 тысяч га сельскохозяйственных земель только на правом берегу. На левом же в несколько раз больше.

"Подробная информация будет известна в ближайшие дни, после анализа информации и снимков о размере затопления", - пояснили в министерстве.

Что станет с полями

Техногенная катастрофа остановит водоснабжение 31 системы орошения полей Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областей.

В 2021 году эти системы обеспечивали орошение на 584 тысяч гектаров, с которых в целом собирали около 4 млн тонн зерновых и масличных культур на сумму около 1,5 млрд долларов.

В 2023 году на правом берегу Днепра работают только 13 оросительных систем. Террористический акт на Каховской ГЭС фактически оставил без источника воды 94% оросительных систем в Херсонской, 74% - в Запорожской и 30% - в Днепропетровской областях.

"Уничтожение Каховской ГЭС приведет к тому, что поля на юге Украины уже в следующем году могут превратиться в пустыни. Без Каховского водохранилища пострадают не только аграрии и водопользователи, но и источники питьевого водоснабжения населенных пунктов", - заявили в Минагрополитики.

Что будет с фауной в области

Негативные последствия уничтожения Каховской ГЭС также будут и для рыбного хозяйства. Уже фиксируется гибель рыб, как молоди, так и взрослых особей.

"Только что закончился период нереста и в результате падения уровня воды икра высохнет на обмелевших участках", - рассказали в министерстве.

Кроме того, вынесенная с потоком воды фауна водохранилища в поймы, образовавшиеся ниже плотины Каховской ГЭС, также погибнет. Поскольку в дальнейшем при снижении "паводковой" волны, эти биоресурсы окажутся на суше.

Вред для Черного моря

Еще одной проблемой станет попадание и гибель пресноводной рыбы и других биоресурсов в соленые воды Черного моря. В свою очередь и черноморская фауна от массивного наплыва пресной воды также может погибнуть.

Убытки от уничтожения Каховской ГЭС

В результате уничтожения Каховской ГЭС убытки для рыбной отрасли от гибели только взрослых особей могут достичь 95 тысяч тонн или около 4 млрд гривен. Всего, по предварительным расчетам, убытки от гибели всех биоресурсов составят до 10,5 млрд гривен.

Негативные последствия опустошения водных биоресурсов будут прослеживаться в течение нескольких лет подряд, даже при заполнении ложа Каховского водохранилища в ближайшее время. Поскольку восстановление количественного и качественного состава популяций рыб, восстановление донных ценозов кормовой базы требует много времени.

Уничтожение Каховской ГЭС

Сегодня ночью российские оккупанты совершили новый террористический акт против Украины и украинского народа. На этот раз РФ взорвала Каховскую гидроэлектростанцию.

Из-за подрыва Каховской ГЭС в критической зоне на правом берегу Днепра оказалось 16 тысяч человек. Проводится эвакуация.

Кроме того, в Херсонской области возросла опасность взрывоопасных предметов, ведь вражеские минные заграждения оказались под водой, их может снести течение.

Чем грозит разрушение Каховской ГЭС, - читайте в материале РБК-Украина.

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