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Из-за подрыва А-50. В Беларуси начались обыски у всех, кого судили в последние три года, - СМИ

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Беларусь, Воскресенье 05 марта 2023 20:27
Из-за подрыва А-50. В Беларуси начались обыски у всех, кого судили в последние три года, - СМИ Фото: в Беларуси начались обыски у всех, кого судили в последние три года (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Белорусские правоохранители проводят масштабные обыски у граждан, судимых или наказываемых по политическим административным статьям с 2020 по 2023 год.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на правозащитный центр "Весна".

По данным правозащитников, обыски проводятся сотрудниками КГБ. Они проходят у всех, кого судили или наказывали по политическим административным статьям с 2020 по 2023 год.

Предварительно известно о задержании минимум 10 человек. Их после обысков отправляют в следственный изолятор КГБ.

    Ранее РБК-Украина сообщало, что белорусские партизаны передали Службе безопасности Украины видео удара дрона по российскому самолету-разведчику А-50 на территории аэродрома "Мачулищи" под Минском.

    Напомним, в конце февраля белорусские партизаны сообщили об атаке на российский самолет А-50 на аэродроме "Мачулищи" под Минском.

    Белорусские и российские пропагандисты пытались опровергнуть эту информацию, но вчера белорусские партизаны показали видеозапись проведения разведки дронами вокруг самолета А-50.

    После сообщений об атаке российский А-50 вчера вернулся из Беларуси в Россию. Вероятно, борт отправился на ремонт в Таганроге.

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