Из-за подрыва А-50. В Беларуси начались обыски у всех, кого судили в последние три года, - СМИ

Белорусские правоохранители проводят масштабные обыски у граждан, судимых или наказываемых по политическим административным статьям с 2020 по 2023 год.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на правозащитный центр "Весна".

По данным правозащитников, обыски проводятся сотрудниками КГБ. Они проходят у всех, кого судили или наказывали по политическим административным статьям с 2020 по 2023 год.

Предварительно известно о задержании минимум 10 человек. Их после обысков отправляют в следственный изолятор КГБ.