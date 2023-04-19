RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Из-за паводка. Жителей Запорожья предупредили о желтой воде в кранах

Фото: в Запорожье водопроводная вода может изменить цвет (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Жителей Запорожья предупредили, что вода в кранах может изменить цвет. Причиной этого является масштабный паводок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КП "Водоканал".

Отмечается, что из-за интенсивного паводка большинство ГЭС начали сбрасывать воду. Это привело к ухудшению качества воды в Днепре и других реках.

"Качество воды в Днепре зависит от наличия паводков, гидрохимических явлений в воде по каскаду реки, работы водохранилищ и напрямую влияет на технологические процессы водопроводных станций", - говорится в сообщении.

Жители предупреждают, что вода в Запорожье может изменить цвет и иметь слегка желтоватый оттенок. Однако это не свидетельствует о ее опасности.

"Наши специалисты ежедневно и круглосуточно отбирают пробы воды на всех этапах водоподготовки, осуществляют контроль за физико-химическими, микробиологическими и органолептическими показателями и гарантируют, что вода в Запорожье остается безопасной. В настоящее время качество водопроводной воды остается в пределах норм", - отметили специалисты.

Напомним, из-за весеннего паводка пострадали восемь областей Украины. В регионах остаются затопленными домохозяйства, дороги и дома.

При этом в Киеве сообщили, что паводок уменьшается, а вода начала отступать.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЗапорожьеВодоснабжение