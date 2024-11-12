Из-за паузы в бронировании мощные экспортные отрасли начали терять работников, – ICC Ukraine

Из-за остановки бронирования мощные украинские предприятия, обеспечивающие налоговые поступления и валюту от экспорта, начали терять ценных работников – часть мобилизовали, а некоторые просто уволились. Поэтому важно как можно быстрее восстановить бронирование, чтобы не навредить экономике, которая и без того обескровлена из-за войны.

Об этом заявил президент ICC Ukraine Владимир Щелкунов, передает РБК-Украина со ссылкой на его заявление.

"Победа куется в экономике, и прежде всего — в реальном секторе производства. Мы понимаем обеспокоенность государства по поводу определенных пробелов в предоставлении статуса стратегического предприятия. Но приостанавливать подтверждение возможности бронирования нельзя. Здесь следует подходить умеренно. Ведь предприятия, заводы и фабрики, которые работают в правовом поле и добросовестно платят налоги, могут оказаться в ситуации, когда их высококлассные специалисты будут мобилизованы", – пояснил Щелкунов.

По его словам, уже сейчас наблюдается тенденция, когда работники начинают увольняться. А если мы говорим о специфических производствах — металлургии, горнодобывающих отраслях, портах — где мужская составляющая в коллективах очень высока, — здесь могут возникнуть большие проблемы.

В то же время он подчеркнул, что больше всего от паузы в бронировании страдают именно те субъекты экономики, которые вносят весомый вклад в оборонную способность страны, так обеспечивают экспортный потенциал.

"О важности поступления валюты в страну в нынешних условиях даже не стоит говорить. Поэтому следует взвешенно посмотреть на ситуацию, и не принимать непродуманные решения. Мощные предприятия готовы максимально способствовать и подтверждать статус, позволяющий им бронировать работников. Для этого не стоит приостанавливать бронирование, это можно делать в процессе. Мы сейчас не имеем права совершать никакой ошибки, которая смогла бы навредить экономике, которая и так в тяжелом состоянии", - резюмировал Щелкунов.

Напомним, что после принятия решения правительства от 8 октября по аудиту решений о признании предприятий критически важными для экономики процесс бронирования фактически был парализован, что вызвало протесты со стороны многих бизнес-ассоциаций.

Позже правительство своим протокольным решением разрешило перебронировать работников, имевших такой статус до 31 мая. В настоящее время предприятия ждут соответствующих нормативных актов, которые должны запустить процесс перебронирования.