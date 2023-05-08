Из-за обстрелов 7-8 мая пострадали госпиталь и склады с гуммпомощью Красного Креста

Сообщается, что в результате ракетного удара по Одессе 8 мая было уничтожено складское помещение Одесской облорганизации Красного Креста площадью 1 тысяча квадратных метров. Пожар полностью уничтожил гуманитарную помощь, которая находилась на складе.

В настоящее время предоставление гумдопомощи и деятельность некоторых проектов Одесской облорганизации КХ приостановлена.

Кроме того, из-за ракетных обстрелов Николаевской области 7 мая повреждения получили мобильный госпиталь Николаевской облорганизации КХ. В результате удара часть медоборудования, технических средств и мебель, которые находилась там, стали непригодными для дальнейшего использования. В настоящее время идет ликвидация последствий обстрела. После этого госпиталь заработает в обычном режиме, но уже в другом месте.

При этом сотрудники и волонтеры украинского Красного Креста не пострадали.

Напомним, сегодня ночью россияне обстреляли одно из продовольственных предприятий и рекреационную зону на побережье Черного моря в Одесской области, есть пострадавшие и погибшие.

Кроме того, 7 мая оккупанты повредили здание промышленного предприятия в Николаевской области.

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