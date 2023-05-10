Из-за обстрела в центре Херсона поврежден водопровод, с водой будут перебои

Из-за обстрела Херсона в среду, 10 мая, в центре города поврежден водопровод. Поэтому в городе некоторое время будут перебои с водоснабжением.

Об этом заявил глава Херсонской ГВА Роман Мрочко, пишет РБК-Украина со ссылкой на его Telegram .

"Очередные вражеские атаки Херсона! В результате обстрелов в центре города поврежден водопровод", - рассказал он.

По его словам, возможно, некоторое время в центральной части Херсона будут перебои с водоснабжением.

"В настоящее время ведутся работы по устранению последствий обстрелов", - добавил Мрочко.