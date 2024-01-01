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Из-за обстрела села под Херсоном люди оказались под завалами: есть жертва

Фото: из-за обстрела села под Херсоном двое людей оказались под завалами, есть жертва (t me dsns_telegram)
Автор: Наталия Гурковская

Российская армия обстреляла жилой дом в селе Велетенское Херсонского района в понедельник, 1 января. Под завалами оказались два человека.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, передает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"73-летняя женщина получила смертельные травмы. Ее тело извлекли работники ГСЧС из-под уничтоженного дома. Мои соболезнования родным...." - написал он.

По словам главы ОВА, еще одну местную жительницу, 50 лет, удалось спасти. Ее госпитализировали с ранением ноги и спины.

"Пострадавшей оказывается вся необходимая помощь", - констатировал Прокудин.

Обстрелы Велетенского

Российские войска постоянно обстреливают Херсон и область. Ситуация с атаками правобережья захватчиками настолько серьезная, что находится на контроле у президента Украины Владимира Зеленского.

В частности, оккупанты не впервые обстреливают село Велетенское Херсонского района. Буквально 5 декабря РФ  обстреляла это же село. В результате вражеской атаки погибла женщина. А середине ноября под удар попало местное предприятие. Тогда из-за артиллерийского обстрела села один человек был ранен.

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